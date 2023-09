"Unprofessionell": Martin Scorsese attackiert Claudia Roth

Mehr als 400 Protagonisten der internationalen Filmbranche haben sich in einem offenen Brief an Kulturstaatsministerin Claudia Roth (68) gewandt, um ihren Unmut über deren Entscheidung zur zukünftigen Leitung der Internationalen Filmfestspiele in Berlin zu äußern.

Roth hatte zuvor angekündigt, die Berlinale künftig nicht mehr von einer Doppelspitze, sondern von einer einzelnen Person leiten zu lassen. Aus diesem Grund werde auch der Vertrag des bisherigen künstlerischen Leiters des Filmfestivals, Carlo Chatrian (51), nicht verlängert.