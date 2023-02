Berlinale 2023: Die Highlights der 73. Ausgabe

In Robert Schwentkes (55) Film "Seneca" schlüpft niemand geringeres als John Malkovich (69) in die Rolle des gleichnamigen römischen Philosophen. "She Came to Me" von Rebecca Miller (60) versammelte Peter Dinklage (53), Anne Hathaway (40) und Marisa Tomei (58) vor der Kamera - die Komödie über einen Komponisten mit Schreibblockade (Dinklage) fungiert als Eröffnungsfilm der Berlinale.

Mit "Tár" steht auch eines der Werke an, das bei den Oscars im März in der Kategorie "Bester Film" nominiert ist. Mit dabei: Cate Blanchett (53), die für ihre Rolle auch auf einen Goldjungen als beste Hauptdarstellerin hoffen darf, sowie Nina Hoss (47). Und dann wäre da noch der Film "Superpower" - Sean Penns (62) Dokumentarfilm über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine