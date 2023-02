Olaf Scholz begrüßt Berlinale-Jury im Kanzleramt

Neben Stewart, Farahani und To sitzen auch die deutsche Regisseurin Valeska Grisebach (55, "Western"), die US-Castingagentin Francine Maisler (61, "Dune", "She Said"), der rumänische Regisseur Radu Jude (45) und die spanische Regisseurin Carla Simón (36) in der Jury. Sie waren am Mittwoch allesamt von Bundeskanzler Olaf Scholz (64) und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (67) im Kanzleramt begrüßt worden.