"Cleveland Abduction" aka. "Die Cleveland-Entführung" wurde im englischsprachigen Raum kürzlich auf Netflix freigeschaltet und hat durch seinen Realismus etlichen ZuschauerInnen schwer zugesetzt.

In dem Werk von Regisseurin Alex Kalymnios fällt eine alleinerziehende Mutter dem Entführer Ariel Castro zum Opfer und bleibt elf Jahre lang in dessen Haus gefangen, wo sie zur Freundin und Schwester für zwei andere Frauen in der Gewalt des Verbrechers wird.