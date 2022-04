Künstliche Befruchtung ist eine der bahnbrechendsten Entwicklungen in der Medizingeschichte der letzten Jahrzehnte und hat vielen Einzelpersonen oder Paaren einen heißersehnten Kinderwunsch erfüllt. Doch in "Our Father", der neuen True-Crime-Doku von Netflix, kommt durch diese medizinische Praxis eine erschreckende Wahrheit ans Licht. Verbunden ist der Fall mit dem Namen des Doktors Donald Cline.

Eine Einstimmung auf diesen aufsehenerregenden Fall gibt uns der erste Trailer: