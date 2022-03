"Candy": Trailer zur True-Crime-Serie mit Jessica Biel

Stille Wasser sind tief, das müssen Fans von True-Crime-Produktionen sich immer wieder eingestehen, und das scheint auch auf Candy Montgomery (dargestellt von Jessica Biel) zuzutreffen.

Die Mutter und Ehefrau schien in den 80ern ein glückliches, erfülltes Leben in einer texanischen Vorstadt zu leben, engagierte sich in der Kirche und übernahm eine aktive Rolle in der Stadt-Community.

Doch plötzlich wurde aus einer Freundschaft mit Mitbürgerin Betty Gore (Melanie Lynskey) eine Feindschaft, die schließlich zu Blut, Mord und Verderben führt, wie der Trailer zeigt.