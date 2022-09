"Close"-Trailer: Emotionales Coming-of-Age-Drama von A24

Die US-amerikanische Filmproduktionsfirma A24 hat sich in den vergangenen Jahren einen Ruf als Meister von persönlichen, kraftvollen, spannenden und mitten ins Herz treffenden Coming-of-Age-Stories gemacht. Spätestens seit 2016, als "Moonlight" mit dem Oscar in der Kategorie "Bester Film" ausgezeichnet wurde, ist A24 Garant für anspruchsvolle Kinofilme, die aber gleichzeitig trotzdem nicht die große Masse vertreibt. Unterhaltung mit Haltung sozusagen.

Zuletzt sorgte ihr Film "Everything Everywhere All at Once" für einen großen Hype und frenetischen Beifall – nicht zuletzt deshalb, weil er das Thema des Mutliversums besser präsentierte als das um ein Vielfaches kostspieligeres MCU-Spektakel "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".