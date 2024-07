Dass Netflix neue Staffeln von erfolgreichen Serien wie "Stranger Things" gerne in zwei Teilen veröffentlicht, daran haben sich Fans längst gewohnt. So lässt der Streamingdienst gleich zweimal Buzz um seine Prestigeprodukte entstehen. Doch bei der sechsten und letzten Season von "Cobra Kai" geht der Streamingdienst noch weiter: Die finale Staffel des Serienablegers der "Karate Kid"-Filme kommt gleich in drei Teilen. Mit 15 statt wie gewohnt zehn Episoden ist der große Abschluss der Martial-Arts-Saga aber auch so umfangreich wie keine Staffel zuvor. Am 18. Juli 2024 starten bei Netflix die ersten fünf Episoden. Die nächste Fuhre soll dann am 28. November dieses Jahres folgen. Die fünf allerletzten Folgen sind dann für das Jahr 2025 vorgesehen; einen genauen Starttermin hierfür gibt es noch nicht.

"Cobra Kai": Das ist die Story der letzten Staffel Im Laufe der fünf Staffeln wurden aus den alten "Karate Kid"-Rivalen Daniel LaRusso (Ralph Macchio, 62) und Johnny Lawrence (William Zabka, 58) Freunde. Doch erst in der sechsten Season arbeiten sie wirklich zusammen. Wie Serienschöpfer Jon Hurwitz (46) "Entertainment Weekly" verriet, schließt sich Johnny Daniel an, sein Dojo Eagle Fang geht in Daniels Miyagi-Do auf. Doch kann der impulsive Johnny den sanften, auf Verteidigung basierenden Weg von Daniel auf Dauer mitgehen? Das ist laut Hurwitz eine der prägenden Fragen in Staffel sechs. Gemeinsam bereiten Daniel und Johnny ihre Schützlinge auf das internationale Karateturnier Sekai Taikai vor. Doch werden sich ihre bisher rivalisierenden Schülerinnen Sam - Daniels Tochter - und Tory zusammenraufen können? Das Erbe von "Karate Kid"-Legende Mister Miyagi scheint in der letzten Staffel eine noch größere Rolle zu spielen als zuvor. Das deutet zumindest der Trailer an. Daniel öffnet darin eine Kiste, die sein alter Meister (in den Filmen gespielt vom 2005 verstorbenen Pat Morita) versteckt hatte. Was er darin findet, zeigt der Trailer nicht. Hurwitz deutet nur an, dass der Inhalt Daniels Verhältnis zu seinem verstorbenen Mentor neu bestimmt.

"Cobra Kai" Staffel sechs: "Kreese gefährlicher als je zuvor" Am Ende der fünften Staffel hatte Daniel seinen Widersacher Silver mit seinem berühmten Kranich-Kick besiegt. Silvers Schüler wandten sich von ihrem Sensei ab, das berüchtigte Dojo Cobra Kai stand vor dem endgültigen Aus. Doch zum Schluss der Season kündigte sich neues Ungemach für Daniel und Johnny an: Ihr alter Rivale John Kreese (Martin Kove, 78) entkam aus dem Gefängnis. Und nachdem er von Daniel und Johnny gedemütigt wurde, kehrt er nicht in Frieden ins San Fernando Valley zurück. Laut Hurwitz ist Kreese in Staffel fünf "potenziell gefährlicher als je zuvor". Kreese war als Hauptantagonist in den "Karate Kid"-Filmen und den bisherigen "Cobra Kai"-Staffeln noch nie besonders zimperlich, obwohl er laut Hurwitz zumindest immer noch "eine Schwäche" für seinen alten Schützling Johnny hatte. Doch diese Schwäche ist nun endgültig verschwunden. Und Kreese kommt nicht allein. Er tut sich mit Kim Da-Eun zusammen, der Enkelin seines Lehrers Kim Sun-Yung, die schon mit Silver in Staffel fünf ihr Unwesen trieb. "Es wird großartig sein, sie zusammenarbeiten zu sehen - großartig für uns als Zuschauende, aber nicht unbedingt für Johnny und Daniel", so Hurwitz im Interview mit "Entertainment Weekly".

Johnny als eigentlicher Held: Der kuriose Ursprung von "Cobra Kai" "Cobra Kai" geht also nach sechs Staffeln und ebenso vielen Jahren zu Ende. Zeit für einen kurzen Rückblick auf eine Erfolgsgeschichte. Die Serie hat einen kuriosen Ursprung. William Zabka spielte 2007 in einem Musikvideo der Band No More Kings eine Karikatur seiner "Karate Kid"-Figur Johnny. In Interviews bezeichnete er Daniels Widersacher als den eigentlichen Helden der Filmreihe. Das Narrativ griff einige Jahre später "How I Met Your Mother" (2005-2014) auf. In einer Folge der Erfolgssitcom ("The Bro Mitzvah", Staffel 8, Folge 22) spielen Zabka und Macchio Gastrollen. Barney Stinson (Neil Patrick Harris, 51) brüllt in der Episode, dass er den braven Daniel hasst und den Antihelden Johnny für den wahren Star von "Karate Kid" hält. Diese popkulturelle Diskussion beeinflusste "Cobra Kai", das mit einer ähnlichen Prämisse startete. Die erste Staffel von "Cobra Kai" startete 2018 bei YouTube Red, wie der heute als YouTube Premium benannte Bezahlservice der Videoplattform damals hieß. Mit der vierten Season wechselte die Action-Dramedy zu Netflix, mitsamt den älteren Folgen. Die ersten beiden Staffeln wurden zu den erfolgreichsten Formaten bei Netflix.