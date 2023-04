In dieser Mid-Credit-Szene ist auch wieder Eddies Kumpel Daveed (O’Shea Jackson Jr.) mit dabei, dem auffällt, dass der Hund an etwas knabbert. Dummerweise waren das seine beiden durch Bob abgeschossenen Finger, die Eddie für ihn aufbewahren sollte. Aber Daveed verzeiht dem Hund rasch, da ihm klar ist, dass es ohnehin schon zu spät wäre, die Finger wieder anzunähen. Somit legt "Cocaine Bear" also praktisch bis zur letzten Sekunde einen schrägen Humor an den Tag.

Wer nun auch auf eine echte Post-Credit-Szene hofft, wird aber enttäuscht sein. Eine kleine Überraschung hält der Film für unsere Ohren zumindest bereit: Nach Abspannende ertönt noch einmal das beeindruckende Gebrüll des koksenden Bären.