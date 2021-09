Cary Joji Fukanaga hat mit "Keine Zeit zu sterben" Daniel Craigs zweifellos überwältigende Abschieds-Vorstellung in der Bond-Rolle inszeniert. Nun richtet der Regisseur seinen Blick aber auf die Anfangs-Zeiten der Bond-Reihe zurück und ist mit dem damals gezeigten 007-Bild überhaupt nicht einverstanden.

Bond als Vergewaltiger?

Fukanaga spart nämlich in einem aktuellen Interview für "The Hollywood Reporter" nicht mit Kritik an dem frühen Bond, denn Sean Connery verhält sich in den sieben ersten 007-Filmen, die ab 1962 veröffentlicht wurden, oft nicht gerade Gentleman-like.

Dabei bezieht sich Fukanaga vor allem auf eine Szene, die er zunächst nicht genau zuordnen kann: "Kommt es in 'Thunderball' oder 'Goldfinger' vor, dass Sean Connerys Bond-Figur eine Frau vergewaltigt? Sie sagt immer wieder 'Nein, nein, nein' und er reagiert darauf mit 'Ja, ja, ja.' So etwas würde heute nicht mehr durchgehen."