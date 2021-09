Daniel Craig bereut krasse Aussagen gegen James Bond

Trigger-Warnung: Angedeuteter Suizid. Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn du oder eine nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wende dich bitte an die Telefon-Seelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142. Weitere Anlaufstellen findest du unter ww.suizid-praevention.gv.at.

Daniel Craig schlüpft seit 2006 immer wieder in die Rolle des Agenten 007 aka James Bond. Während manche meinen würden, dass diese ikonische Rolle eine absolute Ehre sei, ging 2015 ein Interview mit Craig viral, in dem er andeutete, dass er "lieber sterben würde", als noch einmal James Bond zu spielen.

Im besagten "Time Out"-Interview zu seinem Bond-Film "Spectre" antwortete der Schauspieler damals auf die Frage, ob man ihn noch einmal als 007 sehen würde: "Ich würde lieber dieses Glas hier zerbrechen und mir damit die Handgelenke aufschlitzen. Nein, nicht im Moment. Eigentlich gar nicht mehr. (...) Wir sind fertig. Alles, was ich will, ist weiterzuziehen." Der einzige Grund für einen weiteren Bond-Auftritt sei seine Gage, meinte Craig außerdem.