"Copenhagen Cowboy"-Trailer: Netflix-Serie von "Drive"-Regisseur

Netflix Winding Refn

"Mit 'Copenhagen Cowboy' kehre ich in meine Vergangenheit zurück, um meine Zukunft zu gestalten, in dem ich eine Serie mit einer meiner sich ständig verändernden Alter-Egos kreiere. Diesmal steht meine junge Heldin Miu im Mittelpunkt.", sagte der Regisseur in einem "Deadline"-Interview.

Es ist bereits das zweite Mal, dass Nicolas Winding Refn sich einer Serie widmet. 2019 erschien auf Amazon Prime seine zehnteilige Serie "Too Old to Die Young". Nun arbeitete er mit Netflix zusammen und deutete weitere Projekte mit der Plattform an. "Mit Netflix zusammenzuarbeiten und dieses Projekt zum Leben zu erwecken, war in jeglicher Hinsicht eine wundervolle Erfahrung. Ich sehe sie nicht nur als Partner mit zahlreichen Projekten, die folgen werden, sondern auch als meine Freunde. Ein neuer Begriff wurde geboren: Netflix Winding Refn."

Wann "Copenhagen Cowboy" veröffentlicht wird, ist noch unklar aber ein Start im Laufe des Jahres scheint realistisch.