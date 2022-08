"Liebe für Erwachsene", auf englisch "Loving Adults"? Klingt nach ganz typischer US-amerikanischer RomCom: Mann und Frau im besten Alter laufen sich über den Weg, beide mit großen emotionalen Rucksäcken, können sich zuerst nicht leiden, verlieben sich aber dann doch ineinander und benehmen sich wie hormongesteuerte Teenager. Been there, done that!?

Aber weit gefehlt!

Bei diesem neuen Netflix-Film handelt es sich erstens nicht um einen Streifen aus den USA, sondern aus Dänemark. Und zweitens haben wir es hier nicht mit einem romantischen Komödie nach Schema F zu tun, sondern mit einem komplexen Psychothriller mit der einen oder anderen Wendung.

Hier aber erstmal der Trailer: