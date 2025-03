Die vierte Staffel der Realitysendung "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" läuft derzeit im Free-TV bei RTLzwei . Seit dem 12. März versuchen sich prominente Duos wieder in verschiedenen Prüfungen zu behaupten und am Ende das Preisgeld von bis zu 100.000 Euro zu gewinnen. Mit dabei sind auch Iris Klein (57), Mutter von Daniela Katzenberger (38) und Jenny Frankhauser (32), und ihr Partner Stefan Braun (47). Die 57-Jährige musste gleich zum Auftakt eine schmerzvolle Erfahrung machen.

Fataler Sprung ins Wasser

In einer Gruppen-Challenge mussten die Kandidatinnen und Kandidaten eine Gewinnsumme im Jackpot retten. Dazu ging es für die Fragensteller auf ein XXL-Luftkissen im Wasser. Die Duo-Partner mussten am Rand die Fragen beantworten, danach waren wieder die Fragensteller dran, die sich ins Wasser katapultieren ließen und währenddessen Geldplättchen für alle falsch beantworteten Fragen von ihrer Schwimmweste entfernen mussten. Iris Klein stürzte beim Sprung ins Wasser "auf die linke Brust", wie sie noch im Wasser unter Schmerzen berichtete. "Der Schlag war hart wie eine Ohrfeige, das war Horror." Ihr hilfloser Partner bezeichnete den Unfall ebenfalls als "schrecklichen Moment". Am Ende verlor die Gruppe 12.000 Euro.