Die vierte Staffel der Realitysendung "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" läuft erstmals im Free-TV , zuvor war das Format nur bei RTL+ verfügbar. Ab dem 12. März versuchen prominente Duos bei RTLzwei , sich in verschiedenen Prüfungen zu behaupten und am Ende das Preisgeld von bis zu 100.000 Euro zu gewinnen. Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind als Liebes-, Freundschafts- oder Familienpaare mit dabei.

Sie sind das Team "Beste Freundinnen": Dilara Kruse (33), Ehefrau von Fußballer Max Kruse (36), tritt mit Mental- und Job-Coach Roaya Soraya (geb. 1990) an, die bereits als Verführerin bei "Temptation Island VIP" zu sehen war. Kennengelernt haben sie sich vor drei Jahren über gemeinsame Freunde. Während die impulsive Dilara gerne den Chef spielt, will Roaya mit Sportlichkeit und Ehrgeiz bei der Sendung überzeugen. "Ich bin nicht da, um neue Freunde kennenzulernen, ich bin hier, um mit meiner Freundin zu gewinnen", macht Kruse im RTLzwei-Interview der Konkurrenz eine Ansage.

Das "Team Love" bilden Iris Klein (57) und ihr neuer Partner: Für Stefan Braun (47), der vor der Beziehung mit Klein nicht in der Öffentlichkeit stand, ist es der erste Auftritt im Reality-TV. Seit Februar 2024 ist der Vertriebler mit der Mutter von Daniela Katzenberger (38) liiert. Kennengelernt haben sie sich über Facebook. "Ich freue mich unheimlich, dass die Leute jetzt auch mal Stefan kennenlernen", sagt Iris Klein im RTLzwei-Interview. "Denn er ist toll. Mit ihm hole ich auf jeden Fall den Sieg, wir sind eine Einheit."

Julian & Marcell

Auch diese beiden feiern ihr gemeinsames Debüt in einer größeren TV-Show: Entertainer Julian F.M. Stoeckel (37) und sein Liebster, Puppendesigner Marcell Damaschke. Sie sind seit sieben Jahren ein Paar und haben einen Einblick in ihr Privatleben bereits bei "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" gewährt. Die beiden stehen bei "#CoupleChallenge" vor einer besonderen Herausforderung: Normalerweise geben sie sich viel Freiraum, in der Show müssen sie Tag und Nacht zusammen sein. Doch für den Sieg geben sie alles. "Wir können uns mit allen messen, wir haben vor keinem Angst", stellt Damaschke klar.