Mehr Paare als jemals zuvor treten heuer im Camp um ein Preisgeld von 100.000 Euro gegeneinander an.

Zu zeit geht alles besser. Diese alte Weisheit könnte als Grundidee für die Reality-TV-Show "#CoupleChallenge" gelten. Welche erfahrenen Reality-Stars und mutigen Neulinge 2026 bei Staffel 5 auf RTLZWEI und RTL+ in actiongeladenen Challenges gegeneinander antreten, verraten wir euch hier.

Vom Erotik-Paar bis zum Secret Couple Um den Sieg kämpfen laut RTLZWEI in diesem Jahr: Patrick und Bettina "Texas Patti" Habig. Sie sind Deutschlands wohl bekanntestes Erotik-Paar. Ihr erstes Date im Swinger-Club ist nur ein Vorgeschmack auf die aufregende Geschichte, die sie mit ins Camp bringen. Virginia und Andrew Weiss, bekannt aus "Willkommen bei Familie Weiß", treten erstmals als Paar ohne Kinder an. Die maskulinen Muskel-Brüder, Aleks und Marko Petrovic, setzen auf Stärke und strategische Entscheidungen. Kann pure Testosteron-Power im Camp dominieren? Emmy Russ und ihr Bekannter Samuel sindeher Zweckgemeinschaft als eingespieltes Team und müssen herausfinden, wie sie zusammenarbeiten. Oder findet sie im Camp womöglich noch eine ganz andere starke Schulter zum Anlehnen ...?

Liza Waschke und Sebastian Fobe kombinieren Erfahrung und Neuling-Status: Liza aus "Berlin - Tag & Nacht" betritt ihr erstes Reality-Format, Sebi hingegen ist Profi in Sachen Reality. Hendrik und Sophie haben ihre erste Reality-Erfahrung als Sieger des "Sommerhaus der Normalos" bereits erfolgreich gemeistert. Das junge Paar punktet mit Zusammenhalt, Humor und ihrer gemeinsamen Liebe zur Zigarette. Carina und Chika sind das Duo aus Erfahrung und Herausforderung: Carina kennt das Reality-Business, Chika hat bisher nur ein Reality-Abenteuer hinter sich. Ihre größte Hürde: Chikas starke Höhenangst. Zoe Saip und Freund Patrik zeigen, dass Temperament und Ruhepol ein starkes Team ergeben können. Ob die Harmonie im Camp hält, wenn Druck und Drama steigen? Ariel und Joshi Josh bilden das Secret Couple der Staffel. Sie lernen sich erst vor Ort kennen und wünschen sich einen attraktiven Single als ihren Teampartner. Ob aus zwei Fremden in Flirtlaune ein funktionierendes Team wird?

Wann ist "#CoupleChallenge"-Staffel 5 zu sehen? Die Reality-Show startet am 21. Jänner um 20:15 Uhr bei RTLZWEI sowie sieben Tage vorab auf RTL+.