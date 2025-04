Finale bei "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" (16. April, 20:15 Uhr, RTLzwei). Doch in der letzten Folge der vierten Staffel steht erstmal eine Altlast aus der vorangegangenen Episode an. Menderes Bagci (40) und Rainer Gottwald (59) müssen in einer Exit-Challenge gegen Sandra Sicora (32) und Tobias Wegener (31) antreten. Das haben alle Paare so entscheiden, obwohl sich Tobias und Sandra eigentlich von einem verfrühten Aus freigekauft hatten. Sie nahmen ein unmoralisches Angebot an und zwackten 11.000 Euro vom Preisgeld ab, um sich ein Ticket ins Finale zu sichern. Im Lager ist die Sympathie in diesem Duell klar verteilt. Die Kandidaten beten zum "#CoupleChallenge"-Gott für einen Sieg von Rainer und Menderes. Die Paare müssen Ballons zum Platzen bringen, durch Stacheln, die bei einem der Partner auf dem Kamm eines Hahnenkostüms angebracht sind. Die anderen Mitspieler müssen die blinden Hühner lotsen. In drei Ballons sind Zahlen versteckt. Daraus gilt es, eine Zahlenkombination zu bilden, mit der sich ein Schloss knacken lässt.

Der "#CoupleChallenge"-Gott erhört die Gebete nicht Tobi hat schon alleine durch seine Größe einen Vorteil. Er muss meistens nicht einmal hüpfen, um die in unterschiedlicher Höhe angebrachten Ballons zu zerplatzen. Folgerichtig gewinnen er und Sandra die Challenge. Auch, weil Rainer sich nicht gerade ein Bein ausreißt beim Lotsen von Menderes. Die Stoßgebiete haben also nichts geholfen. Sandra bleibt drin. Sie ist nicht nur bei Paulina Ljubas (28) unbeliebt, die mit Sandras Ex Tommy Pedroni (29) antritt. Auch bei Dilara Kruse (33) und deren Begleiterin Roaya Soraya (geb. 1990) ist sie verhasst.

Dilaras Freundin braucht keine Feindin Apropos: Wer Dilara zur Freundin hat, braucht keine Feindin. Das bekommt Roaya immer wieder zu spüren. Dilara wollte die Sendung eigentlich freiwillig verlassen, doch Roaya fürchtete Konsequenzen für ihre Karriere. Dilara blieb also, obwohl sie das Preisgeld von 67.000 Euro nicht nötig hat. Schließlich ist sie die Gattin von Ex-Fußballer Max Kruse (36), wie sie allen immer wieder ungefragt unter die Nase reibt. Was sie leugnet, als Tobi sie dafür kritisiert. Dilara mäkelt nicht an ihrer angeblich besten Freundin herum, sondern attackiert am Lagerfeuer offen ihre Feindin Sandra. "Warum mag niemand Sandra?", fragt sie rhetorisch in die Runde. Weil sie eine "falsche Schlange" sei, beantwortet sie selbst. Im Halbfinale wird dann sportlich gekämpft. Die drei verbliebenen Paare sollen aus Holzstämmen, leeren Plastikflaschen und Poolnudeln ein seetüchtiges Floß bauen. Damit paddeln sie dann zu schwimmenden Körben, um Zahlen zu sammeln. Damit muss wieder ein Schloss geöffnet werden.

Sandra muss im Halbfinale alleine paddeln Die Couples gehen unterschiedlich an die Sache heran. Tobi und Sandra kleben alles Material zu einem unförmigen Etwas zusammen. Weil Tobi im Sitzen zu schwer ist, legt er sich als eine Art Galionsfigur auf das Floss. Sandra muss alleine paddeln. Paulina und Tommy verwenden gar keine Flaschen als Auftrieb, sie pressen das Holz notdürftig mit den Schenkeln zusammen. Das beste Floß bauen die beiden Frauen, obwohl Dilara einmal mehr an Roaya herummäkelt. Die mit Schlössern geschützten Schatzkisten erreichen alle Paare ungefähr gleichzeitig. Tommy holt auf den letzten Metern, die geschwommen werden dürfen, ordentlich auf. Schließlich war der Franzose mal Leistungsschwimmer. Obwohl er und seine Partnerin beim Paddeln hintendran waren, öffnen sie als erste das Schloss. Roaya und Dilara ziehen nach. Tobi und Sandra sind also raus. Dilara initiiert höhnische Schlachtgesänge. Sie will Sandra mit gleicher Münze zurückzahlen, was die sich zuvor an Unsportlichkeiten geleistet habe. Zurück im Lager eskaliert der Streit, es fallen etliche überpiepte Beleidigungen. Sandra freut sich trotzdem über Platz drei und vor allem darüber, dass sie sich mit ihrem Ex und dessen neuer Freundin vertragen hat.

Finale in drei Etappen Vor dem Finale zerlegt sich Team Dilara mal wieder selbst. Die Fußballergattin gibt zu, keine Lust zu haben und ihre Kollegin deshalb nur "blockieren" wird. Das Finale ist in drei Etappen gegliedert. Zunächst müssen die Paare in Kanus über den See fahren und dabei Knoten aus einem Seil lösen. Am anderen Ufer gilt es dann, sich selbst auf einem Brett sitzend über einen Seilzug in die Höhe zu ziehen. Oben wartet ein goldener Inbusschlüssel. Den Inbus braucht man, um an der letzten Station eine Holzleiter zusammenzubauen. Paulina und Tommy setzen sich im Kanu deutlich ab. Sie erbeuten als erste den Inbusschlüssel. Doch beim Zusammenbauen schwächeln sie. Dilara und Roaya kommen gefährlich nahe ran. Doch es ist Tommy, der mithilfe der Leiter als erster die Siegerglocke läutet. Tommy hat es endlich geschafft. In der letzten Staffel von "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" ist er noch im Finale gescheitert - mit Sandra ...