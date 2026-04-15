Das Gerangel um die legendäre Goldmünze hat in "Crooks"-Staffel 2 erneut ein Ende gefunden, nachdem Frederick Lau und Christoph Krutzler als Berliner Safeknacker Charly und österreichischer Gangster Joseph wieder in viele Fights verstrickt waren und mehrfach dem Tod ins Auge geblickt haben. Welche der rivalisierenden Gangsterparteien hat zuletzt triumphiert? Oder konnten die beiden wehrhaften Helden alle austricksen? Wir wollen euch nun das Ende der zweiten Staffel von Marvin Krens actionreicher Netflix-Serie erklären. Charlys Familie in Gestalt von Samira (Svenja Jung) und Jonas (Jonathan Tittel) wurde ja erneut unfreiwillig in die kriminellen Machenschaften hineingezogen. Während sich die entführte Samira in der Gewalt der Wiener Gangster befindet, glückte Jonas dank Margots (Brigitte Kren) Hilfe die Flucht. Als die beiden dann vom Russengangster Arkadij (Mark Ivanir) im burgenländischen Apfelhof-Versteck bedroht werden, kommt als Retter auch Charly hinzu. Jonas gelingt es zwar erneut, zu entkommen, doch Charly ist nun in der Gewalt des gefährlichen Russen, der sich endlich jene Münze zurückholen möchte, die er einst als Kind von seinem Vater erhalten hat. An diesem Punkt setzt die sechste und letzte Episode "Katharina die Große" ein. Der Schauplatz hat sich von Thailand nun endgültig nach Wien verlagert.

© Netflix Szene aus "Crooks"-Staffel 2

Wird die Münze plötzlich wertlos? Ein Anruf von Arkadij erreicht Samira: Er fordert die Übergabe der Münze gegen Charlys Leben. Rio will das Geldstück unterdessen an Arkadijs Konkurrenten, den georgischen Paten Bagrat (Merab Ninidze), verkaufen, doch da funkt Samira dazwischen. Charlys Frau handelt eiskalt, um ihren Mann zu retten: Sie bedroht Arkadijs heimliche Tochter, die Balletteuse Katharina (Lili Epply), mit der Waffe und zwingt Bagrat telefonisch, einem Treffen zuzustimmen, bei dem er ihr die Münze aushändigen soll. Bagrat heckt aber mit Rio einen anderen Plan aus: Er bleibt im Hintergrund und lässt den Wiener Gangster mit Arkadij Kontakt aufnehmen – der bietet ihm die Münze an und erhält einen Treffpunkt. Arkadij muss sich nun entscheiden: Tötet er Charly, weil er ihn nicht mehr braucht oder durchschaut er die ihm gestellte Falle? Bevor er Charly erschießen kann, bricht der schwerkranke Russe aber nach Luft ringen zusammen. Zwar erholt er sich wieder, aber durch die Unterbrechung hatten Samira und Joseph Zeit, gemeinsam mit Katharina aufzutauchen. Arkadij erfährt durch sie von Bagrats Täuschung und weiß nun auch, dass ihn seine Tochter an den Gegner verraten wollte. Plötzlich ist ihm die Münze unwichtig – er will, dass Katharina bei ihm bleibt und lässt Charly frei.

Arkadij vs. Bagrat - Wer gewinnt? Bagrat erfährt durch Charly, dass die Münze jetzt keinen Wert mehr hat, und der ausrastende Rio wird von Joseph niedergeschlagen. Charly geht mit Bagrat einen anderen Deal ein: Er soll ihn zu Arkadij bringen und dafür jene zwei Millionen erhalten, die als Kaufpreis der Münze vorgesehen waren. Durch den Wienflusskanal verschaffen sich Charly, Joseph und Bagrat Zugang zu dem Gebäude, wo sich der Russe mit Katharina an seiner Seite der lebensrettenden OP unterziehen will. Joseph erklärt sich in der Extremsituation bereit, den Mord an Arkadij auszuführen und es fallen Schüsse in dem mitten im Raum errichteten OP-Zelt. Als Bagrat die Leiche inspizieren will, stellt sich heraus, dass alles eine Täuschung war: Arkadij richtet sich vom OP-Tisch auf und erschießt Bagrat sowie dessen Handlanger, dann übergibt er seiner Tochter die Waffe und fordert sie auf, den schwerverletzten Bagrat endgültig zu töten - Katharina drückt tatsächlich ab. Durch einen Anruf von Arkadij ist auch Samira in Sicherheit: Sie darf mit dem Geldkoffer in der Hand ihren Bewacher verlassen und wird von Charly und Joseph mit dem Wagen abgeholt. Doch es gibt auch trübe Aussichten für die Drei: Arkadij hat ihnen klargemacht, dass sie fliehen müssen, weil Bagrats Männer die Jagd auf sie eröffnen werden. Und so holen sie bei Margot im Burgenland Sohn Jonas ab, um unterzutauchen. Die letzte Szene gehört Rio: er sitzt verkleidet in einem Flugzeug, trägt die Münze an einer Kette um den Hals und erhält Gesellschaft von Josephs Ex-Partner Mückerl, der für ihn ein Unbekannter ist. Gemeinsam heben sie ab Richtung Rio de Janeiro.

Was erwartet uns in einer möglichen Staffel 3 von "Crooks"? Was bedeutet dieses Ende und welche Schlussfolgerungen können wir daraus ziehen? Staffel 3 wird mit ziemlicher Sicherheit kommen und der Hauptschauplatz sollte dann Rio sein. Gangster Rio und der spielsüchtige Mückerl machen bestimmt gemeinsame Sache und finden vermutlich einen Weg, um die Münze wieder ins Spiel zu bringen. Wir werden wohl auch erfahren, ob Arkadij die OP überstanden hat oder ob womöglich Katharina zu seiner Nachfolgerin geworden ist. Immerhin hat der Russe nun auf die Münze verzichtet, aber dafür eine Tochter zurückgewonnen. Eine andere Vorhersage scheint auch leicht zu sein: Charly, seine Familie und Joseph leben in der nächsten Staffel irgendwo unter falschen Identitäten, während ihnen Bagrats Leute auf der Spur sind. Dass auch ihre weiteren Schicksale erneut von der fatalen Münze bestimmt werden, ist mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen. (Und wer weiß – vielleicht ist ja der unsterbliche Zwanzger dann auch wieder mit von der wilden Partie…)