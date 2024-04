Tempel (2016)

Der ehemalige Profi-Boxer Mark Tempel verdient sich seinen Lebensunterhalt mittlerweile als Altenpfleger. Damit kommt er gerade so über die Runden, denn er trägt auch die Verantwortung für seine 16-jährige Tochter und seine Frau, die im Rollstuhl sitzt. Die Familie lebt in Berlin, das sie in ihr Herz geschlossen hat. Als "ihr" Viertel jedoch von arroganten Snobs vereinnahmt wird, legt sich Mark mit der Immobilienmafia an ...

"Tempel" (produziert vom ZDF) ist ein Mix aus Milieustudie und Familiendrama, das zwar vor Klischees nicht zurückschreckt, diese aber organisch in die Story einwebt und sie sogar zum dramaturgischen Triebmotor macht. Die "David gegen Goliath"-Prämisse wird sympathisch, weil authentisch, umgesetzt und geht aufgrund der brutalen Szenen an die Nieren. Hauptdarsteller Ken Duken wirkt wie eine Kerze, die an beiden Enden gleichzeitig brennt. Dreckig, geerdet und keine leichte Kost.

