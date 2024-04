Kann Charly Samira und Jonas retten?

Charlys Frau Samira und ihr gemeinsamer Sohn Jonas befinden sich in der Gefangenschaft von Mafiaboss Griselda. Um sie zurückzubekommen, muss er für sie einen Auftrag ausüben: Er soll eine Tonne Kokain für sie zurückstehlen. Somit verlässt er ihr Grundstück, ohne seine Familie mitzunehmen. Mit der Hilfe seines Partners-in-Crime Joseph und der Ex-Polizistin Nina will er Samira und Jonas aus den Händen Griseldas befreien.

Die Truppe fertigt eine Kopie des Schlüssels zu dem Zimmer an, in dem Mutter und Sohn gefangen gehalten werden. Diesen weben sie in einen Fußball ein, den sich Jonas schnappen soll, während er draußen Fußball spielt – eine Aktivität, die ihm von Griselda gewährt wurde, da es vermutlich das letzte ist, was er tun wird.

Alles läuft nach Plan, bis Samira und Jonas den Schlüssel für ihren Ausbruch benutzen wollen und er sich nicht drehen lässt. Zum Glück fällt ihm ein, was sein Vater ihm über Schlüssel beigebracht hat und er poliert den Schlüssel, sodass sie doch aus dem Zimmer flüchten können. Joseph und Charly kommen den beiden entgegen, um ihnen bei ihrer Flucht zu helfen. Dabei wird Joseph leider angeschossen, weshalb sich die Truppe aus dem Staub machen muss – ohne Charly, der sich noch auf dem Gelände von Griseldas Anwesen befindet.