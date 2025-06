Die Serie stürmte im Frühjahr 2024 die Netflix-Starts und hielt sich vier Wochen in der weltweiten Top 10 der nicht-englischsprachigen Serien. In Woche zwei kletterte "Crooks" gar auf Platz zwei aller Netflix-Serien, sowohl der englischsprachigen als auch der nicht-englischsprachigen, und verzeichnete Millionen Views weltweit.

Das Duo Infernale aus der Netflix-Hitserie "Crooks" des österreichischen Regisseurs und Showrunners Marvin Kren ist zurück! Anstatt sein ruhiges Leben genießen zu können, wird Charly (Frederick Lau) in Staffel 2 erneut auf eine Hetzjagd nach der berüchtigten Goldmünze geschickt, die ihn, seiner Familie und seinem Partner Joseph beinahe das Leben gekostet hätte.

Darum geht es in "Crooks"-Staffel 2

Charly (Lau) und Joseph (Christoph Krutzler) haben ihre kriminelle Vergangenheit an den Nagel gehängt und wollen nichts anderes als ein friedliches Leben. Doch als Joseph, der sich in Thailand vor der russischen Mafia versteckt, rückfällig wird und im Alkoholrausch ihren größten Schatz – die Goldmünze – verliert, ist der Schock groß: Denn Charly braucht die Münze, um einer langjährigen Haftstrafe zu entgehen. Erneut geraten die zwei Freunde zwischen alle Fronten - dieses Mal in Deutschland, Österreich und Thailand. Unliebsame Bekannte, neue Feinde und eine fremde Umgebung mit ganz eigenen Gesetzen und unsichtbaren Seilschaften – ein rasanter Trip zwischen Leben und Tod.