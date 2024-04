Gangster und Ganoven

Die Netflix-Serie ist ein Potpourri aus dem Besten, was das Gangster-Genre zu bieten hat. Action, Thriller und Komödie kreieren hier eine perfekte Symbiose, die in jeder Episode neu zusammengesetzt werden. Regisseur Marvin Kren versteht es, unterschiedlichste Emotionen und Ideen so miteinander zu kombinieren, dass man die Welt der Kriminellen in all ihren Facetten zu spüren bekommt.