Aldis Hodge schlüpft wieder in die Rolle des Kriminalpsychologen und Mordermittlers Alex Cross. Diese Romanfigur nach James Pattersons Bestsellern ist fähig, in die Gedankenwelt von Mördern einzutauchen und somit selbst die gefährlichsten Täter zu entlarven. In Staffel 2 von "Cross" jagt er einen unerbittlichen Vigilanten, der es auf korrupte Milliardäre abgesehen hat. Doch wie sieht der Episodenfahrplan dazu aus?