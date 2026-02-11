"Cross"-Staffel 2: Wie viele Folgen und wann ist das Finale?
Die erfolgreiche Crime-Thriller-Serie geht in die zweite Runde. Wie sieht der Episodenfahrplan aus?
Aldis Hodge schlüpft wieder in die Rolle des Kriminalpsychologen und Mordermittlers Alex Cross. Diese Romanfigur nach James Pattersons Bestsellern ist fähig, in die Gedankenwelt von Mördern einzutauchen und somit selbst die gefährlichsten Täter zu entlarven. In Staffel 2 von "Cross" jagt er einen unerbittlichen Vigilanten, der es auf korrupte Milliardäre abgesehen hat. Doch wie sieht der Episodenfahrplan dazu aus?
Wie viele Folgen hat "Cross"-Staffel 2?
Die Thriller-Serie wird wieder insgesamt 8 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Es geht - mit gleich drei Folgen - los ab 11. Februar 2026 auf Prime Video - danach folgt jeweils mittwochs eine weitere Folge. Somit ergibt sich folgender Episodenkalender:
- 11. Februar 2026: Episode 1 ("Racheegel") / Episode 2 ("Weite Kreise" / Episode 3 ("Alte Heimat")
- 18. Februar 2026: Episode 4
- 25. Februar 2026: Episode 5
- 4. März 2026: Episode 6
- 11. März 2026: Episode 7
- 18. März 2026: Episode 8 (Finale)