Crossover-Video: Borat wird zur "Cyberpunk 2077"-Figur

Als Ausgangsmaterial dienen hier Bilder aus dem ersten "Borat"-Film, dank geschickter Bearbeitung scheint Sacha Baron Cohens Kunstfigur tatsächlich einen optisch perfekten Spiel-Charakter angenommen zu haben. Noch dazu gibt er originale Sätze von sich, die dennoch genau zu der veränderten Umgebung und den Figuren von "Cyberpunk 2077" passen. So fragt er etwa einen Flathead-Spiderbot "What type of dog is this?" und als er – mit der Hand in der Hose – vor dem ebenso tödlichen wie vulgären Adam Smasher steht, will er wissen: "Very nice, how much?"