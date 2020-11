Kann "Borat 2" mit Oscar-Nominierungen rechnen?

Als "Borat" vor 14 Jahren seine erste Reise durch die US & A angetreten hat, war das Konzept von Sacha Baron Cohen so überwältigend neu, dass wir an der Aneinanderreihung von Szenen unsere reine Freude hatten.

In der aktuellen Fortsetzung bei Amazon Prime geht es aber nun nicht einfach nur auf diese Weise weiter. Die "Kulturelle Lernung von Amerika" hat vorerst ausgedient, denn diesmal erfüllt der Mann aus Kasachstan eine politisch brisante Mission. Er will seine Tochter an den Mann bringen - und zwar an einen besonders einflussreichen. Vize-Präsident Mike Pence ist der Auserkorene für dieses wertvolle Geschenk.