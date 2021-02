"Cube"- Trailer zum japanischen Remake

Hinter dem Remake steckt Shochiku, Japans größte Produktions- und Filmverleihfirma. In diesem Fall hat Japan sogar Hollywood geschlagen, denn dort war durch Lionsgate ebenfalls ein "Cube"-Reboot geplant, dessen Verwirklichung aber immer weiter aufgeschoben wurde. Immerhin gibt es in den USA ja zur Zeit auch eine auf mehrere Sequels angelegte Reihe wie "Escape Room", die als halbwegs würdiger "Cube"-Ersatz gelten kann.

Eigentlich komisch, dass die Japaner so lange mit der Adaption des Stoffes gewartet haben. Schließlich geht es in dem Film um tausende würfelförmig aneinander gereihte Räume, was den Wohnverhältnissen in japanischen Großstädten so ziemlich entsprechen dürfte.

"Cube" startet zunächst im Oktober 2021 in Japan.