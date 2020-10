Die besten Grusel- und Horror-Serien bei Amazon Prime Video

THE WALKING DEAD (9 Staffeln, seit 2010)

Bis zur dritten Staffel konnte man die Zombie-Serie noch als gut bezeichnen. Dann ging es zwar mit den TV-Quoten aufwärts, aber bei Spannung und Originalität leider abwärts. Auch der Wechsel des Showrunners ab der neunten Staffel hat nicht wirklich eine Verbesserung gebracht. Wir finden "The Walking Dead" ist eine über weite Strecken schlecht geschriebene Seifenopern mit Zombies als Kulisse und generischer Spannung aus der Konserve. Mit Gruseln hat das nichts zu tun, geschweige denn Horror. Das gilt auch für die Spin-Off-Serien "Fear The Walking Dead" und seit neuestem "The Walking Dead: World Beyond". Doch das ist auch eine Geschmacksfrage, daher wollen wir die zahmen Zombies nicht unerwähnt lassen.

Neun Staffeln der Originalserie, sechs Staffeln von "Fear The Walking Dead" sowie die erste Staffel von "The Walking Dead: World Beyond" (läuft gerade wöchentlich) sind bei Amazon Prime Video zu sehen.