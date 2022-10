"Dahmer" stellt neuen Netflix-Rekord auf

Der kontroverse Netflix-Hit "Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" feiert den nächsten Rekord. Die True-Crime-Serie um den berüchtigten US-Serienmörder wurde in Woche zwei 299,84 Millionen Stunden geschaut. Damit ist "Dahmer" nun eine der meistgeschauten englischsprachigen Netflix-Serien in einer einzigen Woche. In der ersten Woche waren es bereits 196,2 Millionen Stunden - der erfolgreichste Neustart aller Zeiten.

Übertroffen wurde unter anderem auch die zweite Staffel von "Bridgerton", die es nach einer Woche auf 252 Millionen Stunden gebracht hat. Einzig die vierte Staffel von "Stranger Things" konnte eine höhere Zahl als "Dahmer" in einer einzigen Woche verbuchen: Der erste Teil wurde 301 Millionen Stunden in einer Woche geschaut, der zweite Teil dann 335 Stunden.

"Dahmer" führt in vielen Ländern nach wie vor die Top 10 der meistgestreamten Serien an, darunter in Deutschland und den USA.