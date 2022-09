In die Abgründe der Psyche des Menschen einzutauchen war schon immer sehr beliebt. Mit der Spezialisierung auf wahre Verbrechen hat sich ein völlig neues Genre etabliert, das in Windeseile eine echte Garantie für Erfolg wurde – ein wahrer Hype um True-Crime ist entstanden. Aus diesem Grund sprießen True-Crime-Formate wie Podcasts, Serien und Filme nur so aus dem Boden. Egal, ob es sich um SerienmörderInnen, Sekten oder tragische Einzelschicksale handelt.

So verwundert es nicht, dass sich der Streaming-Anbieter Netflix auch den schrecklichsten Verbrechen des 20. und 21. Jahrhunderts widmet. Neben Serienmördern wie Ted Bundy, John Wayne Gacy und Richard Ramirez, gehört dazu auch Jeffrey Dahmer. Dazu ist am 21. September eine Serie mit Evan Peters in der Hauptrolle auf Netflix erschienen: "Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer".

Nun wurde Kritik an "Monster" laut, die aus den Reihen der Opfer kam und damit eine besondere Tragweite haben sollte.