Evan Peters wird für Netflix zu Serien-Killer Jeffrey Dahmer

Nach 17 Morden ein Tod im Gefängnis

Der 1960 geborene Dahmer hat zwischen 1978 und 1991 mindestens 17 Morde an jungen Männern und Teenagern begangen und verübte an den Leichen anschließend nekrophile Handlungen, die er auch auf Fotos festhielt. In einigen Fällen wollte er durch Manipulationen am freigelegten Gehirn Zombies erschaffen und mitunter praktizierte er sogar Kannibalismus. Zwei Jahre nach seiner Verurteilung zu einer lebenslänglichen Haftstrafe wurde er 1994 im Gefängnis von einem Mithäftling erschlagen.

Uns erwartet mit der wohl noch heuer startenden Netflix-Serie "Monster: The Jeffrey Story" somit eine sehr extreme Geschichte. Evan Peters wird übrigens auch in der 10. Staffel von "American Horror Story" wieder mitwirken.