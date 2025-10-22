Daniela Katzenberger (39) ist zurück im TV. Im September vergangenen Jahres kehrte Deutschlands Kultblondine mit ihrer Familie und ihrer gleichnamigen Sendung nach neun Jahren bei RTLzwei wieder zu ihrem Heimatsender VOX zurück. Nun startet die dritte Staffel "Daniela Katzenberger", wie RTL berichtet. Ab dem 21. November zeigt VOX acht neue Folgen jeweils um 20:15 Uhr, auf RTL+ sind sie bereits eine Woche früher abrufbar. "Diese Staffel ist genauso geil wie die anderen - nur noch geiler", verspricht Daniela Katzenberger vorab.

"Daniela Katzenberger": Zwischen Familienwahnsinn und Fitnessfieber Fans der 39-Jährigen dürfen sich in den neuen Folgen ihrer Doku-Soap "Daniela Katzenberger" auf frische Einblicke in ihr Leben freuen. Tochter Sophia (10) träumt von einer Modelkarriere, während Daniela Katzenberger und ihr Ehemann Lucas Cordalis (58) sie derweil bei ihren ersten Auftritten im Rampenlicht begleiten. Auch Daniela Katzenberger selbst wagt sich an neue Abenteuer: Nach ihrem ersten Fitnesswettkampf nimmt sie nun an der Aerobic-Klasse der World Fitness Federation teil. Mit glitzerndem Outfit, perfekt einstudierter Choreografie und voller Motivation reist sie zur Weltmeisterschaft nach Frankreich.

Starke Quoten für die zweite Staffel Zuletzt konnten sich Fans im Juni über neue Folgen freuen. Den Auftakt der zweiten Staffel feierte Daniela Katzenberger gemeinsam mit Ehemann Lucas Cordalis und Tochter Sophia auf Instagram: "Heute ist ein Mega-Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Geilsten!", schrieb sie zu einem Video, in dem das Familien-Trio tanzte und Berichte über den gelungenen Staffelstart eingeblendet wurden. Auch VOX zeigte sich begeistert von den Quoten. "Die Katze ist zurück - und die Zuschauer sind begeistert", hieß es damals in einer Pressemitteilung. Die erste Folge am Freitagabend (6. Juni) erreichte ab 20:15 Uhr einen Marktanteil von 7,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die direkt im Anschluss ausgestrahlte zweite Folge legte ab 21:10 Uhr noch einmal zu und kam auf 9,1 Prozent. Die Gesamt-Reichweite stieg von zunächst 0,73 auf 0,79 Millionen Zuschauer.