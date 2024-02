Online-Terror über elf Jahre hinweg

Der Fall des Online-Stalkers erregte verständlicherweise die Gemüter und die britische Zeitung "The Guardian" widmete Hardy sogar einen eigenen Podcast. Über einen Zeitraum von elf Jahre hinweg hat er mit seinen Praktiken mindestens 62 Menschen terrorisiert.

Der in den 90er-Jahren in der Nähe von Manchester geborene Hardy begann seine kriminelle Karriere bereits 2009, als es noch selber Schüler war und erstellte gefälschte Online-Profile, um sich unter diesen Fake-Identitäten an Mitschülerinnen heranzumachen. Als Eröffnungssatz der Kontaktaufnahme verwendete er fast immer die Floskel "Can I Tell You A Secret?". Daraufhin begann er wilde Gerüchte zu verbreiten und betrieb auch Telefonterror. Später legte er zudem Fake-Profile seiner Opfer an und führte in deren Namen Chats durch.

Hardy machte sich ein Vergnügen daraus, die Beziehungen seiner Opfer zu sabotieren, sexuell anzügliche Nachrichten an deren Vorgesetzte zu schicken oder Intimfotos von ihnen an Bekannte zu versenden.