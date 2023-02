True Crime kann Lernkomponente haben

Coltan Scrivner ist Verhaltensforscher am Recreational Fear Lab in der Aarhus Universität in Dänemark und kann Ceruttis Vermutung bestätigen. Laut Scrivner können True-Crime-Formate dazu beitragen, sich vorbereiteter zu fühlen, wie "Daily Mail" berichtet. "Wahre Verbrechen können eine Lernkomponente haben, oder zumindest eine vermeintliche Lernkomponente. Wir haben das Gefühl, dass wir in solchen Situationen besser vorbereitet sind. Wenn es also zu einer gefährlichen Situation kommt, fühlt man sich ein wenig besser vorbereitet und weiß, was man tun oder lassen sollte", so der Experte.