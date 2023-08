Worum geht es in "Das Duell um die Welt"?

In "Das Duell um die Welt" schicken Winterscheidt und Heufer-Umlauf die Promis in unterschiedlichste Länder, wo sie ungewöhnliche Aufgaben bestehen müssen. Gelingt dies, erspielen sie damit einen Punkt für Team Joko oder Team Klaas. Im Studio stellen sich dann auch die Moderatoren Challenges, bei denen sie weitere Punkte einheimsen können. Wer am Ende der jeweiligen Ausgabe die meisten Zähler verbuchen konnte, wird zum "Weltmeister" ernannt.

In die neue Staffel startet Klaas Heufer-Umlauf als amtierender "Weltmeister". Moderiert werden die Shows von Jeannine Michaelsen (41).