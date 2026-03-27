Wer an große lateinamerikanische Literatur denkt, wird als einen der ersten Titel bestimmt "Das Geisterhaus" im Kopf haben. Isabel Allendes Debütroman aus dem Jahr 1982 gilt als ein Schlüsselwerk des sogenannten Magischen Realismus. Die breit angelegte chilenische Familiengeschichte ist zugleich ein Werk über die Unausweichlichkeit des Schicksals und die Grausamkeit der Politik.

1993 wurde das Buch bereits hochkarätig mit Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons und Winona Ryder verfilmt. Doch eigentlich bietet dieser Roman den idealen Stoff für eine Serie. Die erste spanischsprachige Fernsehadaption kommt nun als achtteilige Familiensaga und wurde von Prime Video realisiert. Hier ist der Trailer dazu: