Epischer Trailer: "Das Geisterhaus"-Serie zur Allende-Verfilmung
Wer an große lateinamerikanische Literatur denkt, wird als einen der ersten Titel bestimmt "Das Geisterhaus" im Kopf haben. Isabel Allendes Debütroman aus dem Jahr 1982 gilt als ein Schlüsselwerk des sogenannten Magischen Realismus. Die breit angelegte chilenische Familiengeschichte ist zugleich ein Werk über die Unausweichlichkeit des Schicksals und die Grausamkeit der Politik.
1993 wurde das Buch bereits hochkarätig mit Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons und Winona Ryder verfilmt. Doch eigentlich bietet dieser Roman den idealen Stoff für eine Serie. Die erste spanischsprachige Fernsehadaption kommt nun als achtteilige Familiensaga und wurde von Prime Video realisiert. Hier ist der Trailer dazu:
Wer spielt in der Geisterhaus-Serie mit?
"Das Geisterhaus" begleitet drei Generationen von Frauen – Clara, Blanca und Alba – über ein halbes Jahrhundert hinweg und erzählt von den Klassenkämpfen, politischen Umwälzungen und der Magie ihres konservativen südamerikanischen Heimatlandes. Dabei sind natürlich viele Rollen zu vergeben, da manche Figuren in unterschiedlichen Lebensaltern auftreten.
Alfonso Herrera übernimmt die Rolle des Esteban Trueba, während Nicole Wallace und Dolores Fonzi die Clara del Valle in verschiedenen Lebensabschnitten darstellen. Zur Besetzung gehören außerdem Fernanda Castillo als Férula, Aline Kuppenheim als Nivea del Valle, Eduard Fernández als Severo del Valle, Sara Becker und Fernanda Urrejola als Blanca, Rochi Hernández als Alba, Juan Pablo Raba als Tío Marcos, Pablo Macaya und Nicolás Contreras als Pedro Tercero.
Isabel Allende, Eva Longoria und Courtney Saladino sind zusammen mit den Showrunnern Francisca Alegría, Fernanda Urrejola und Andrés Wood als Executive Producer tätig.
Wann ist die Geisterhaus-Serie zu sehen?
Die Serie startet am 29. April 2026 mit drei Folgen, gefolgt von wöchentlichen neuen Folgen bis zum Finale am 13. Mai. Sie wird exklusiv bei Prime Video in mehr als 240 Ländern und Regionen weltweit verfügbar sein.