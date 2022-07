Achtung, Spoiler!

Auf Platz Zwei der aktuellen Top 10-Netflix-Charts befindet sich eine mysteriöse und nervenaufreibende True-Crime-Doku voll von überraschenden Twists und einem Drama, das nur das echte Leben schreiben kann:

"Das Mädchen auf dem Bild" erzählt vom rätselhaften Tod einer jungen Mutter namens Suzanne (der anfangs auf einen Autounfall mit Fahrerflucht hindeutet) und der anschließenden Entführung ihres Sohnes. Hinter diesen sowieso schon schrecklichen Ereignissen steckt aber mehr, als es zunächst den Anschein hat – und die ErmittlerInnen stoßen nach und nach auf ein Jahrzehnte altes Geheimnis um die wahre Identität der Frau und dem mordlustigen Flüchtigen, der hinter allem zu stecken scheint ...

Obwohl die Dokumentation das wahre Verbrechen aus den 90er-Jahren durchaus detailreich rekonstruiert (nämlich als Mix von Archivaufnahmen, Interviews und nachgestellten Szenen) und am Ende auch so gut wie alle Fragen beantwortet, gibt es (so "Screenrant") doch einige wichtige Fakten, Details und Ereignisse rund um das "Mädchen auf dem Bild", die Regisseur Sky Borgman nicht in seinen Film aufnahm, da da ansonsten die ohnehin bereits sehr wirre und komplexe Story ansonsten noch komplizierter geworden wäre.