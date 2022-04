John Wayne Gacy: Was wurde aus dem KIller-Clown der Netflix-Doku?

Die Doku "John Wayne Gacy: Selbstporträt eines Serienmörders" auf Netflix sorgt derzeit für grausigen Gesprächsstoff und beweist einmal mehr, dass Menschen die größten Monster sind – und dass die Angst vor Clowns durchaus berechtigt ist.

Der als "Killer-Clown" bekannt gewordene John Wayne Gacy, Jr. (geboren 1942 in Chigaco, USA) tötete zwischen 1972 und 1976 33 Buben und junge Männer. Als Clown verkleidet lockte er seine Opfer ins Haus, vergewaltigte sie und tötete sie anschließend. Die Leichen vergrub er in seinem Garten. In der Öffentlichkeit war Gacy als freundlicher und vielversprechender Politiker sowie Eigentümer einer lokalen Baufirma bekannt, der nebenberuflich als Clown auftrat.