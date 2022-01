Historisch authentisches Setting

Faszinierend: Nicht nur einige der Figuren, die wir in "München" zu sehen bekommen, hat es tatsächlich gegeben. Auch achtete Regisseur Christian Schwochow auf ein historisch authentisches Setting: Die Münchner Konferenz (die im Film einen zentralen Stellenwert einnimmt) fand im selben Gebäude statt, in dem "München" gedreht wurde.

Dazu Autor Robert Harris, der bei der Verfilmung seines Buches als Executive Producer fungierte, in einem Promo-Interview zu "München", das von "Decider" zitiert wird: "Ich denke, einer der Triumphe des Films ist, wie viel davon in dem Gebäude gedreht wird, in dem die Münchner Konferenz stattfand. Man kann so ein außergewöhnliches Gebäude nicht erfinden beziehungsweise rekonstruieren."

Das Gebäude wurde 1937 fertiggestellt "und war in hohem Maße Hitlers eigene Schöpfung. Einer der großartigen Momente des Films ist, wenn man alle in diesem großen Raum herumsitzen sieht und man realisiert, dass es genauso so gewesen sein muss."

Die exakten Gespräche, die während dieser Konferenz geführt wurden, sind aber freilich nicht überliefert.