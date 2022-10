Was ist "Das Netz" auf Servus TV?

In "Das Netz" fügt sich eine Reihe national eigenständig produzierter Serien zu einem länderübergreifend miteinander verflochtenen Serienkosmos zusammen. Verbindendes Element und erzählerischer Hintergrund ist der Weltfußball mit all seinen dunklen Facetten. Die drei Serien Auskopplungen heißen "Prometheus", "Spiel am Abgrund" und "Power Play". Prometheus spielt in Großbritannien und Österreich, Spiel am Abgrund in Deutschland, der Schweiz und Ghana und "Power Play" fokussiert sich auf Italien Kamerun und Katar. Mit dabei sind bekannte Namen wie Tobias Moretti und Birgit Minichmayr.