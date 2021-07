Die 12 besten Sportfilme auf Amazon Prime:

Warrior (2011)

Ähnlich wie "The Fighter" stellt der Sport in "Warrior" vor allem die Rahmenbedingungen für eine mitreißend-berührende und in diesem Falle auch handgreifliche Familientragödie dar: Nach Jahren der Entfremdung treffen die beiden Mixed-Martial-Arts-Kampfsport-Brüder Tommy (Tom Hardy) und Brendan (Joel Edgerton) im Ring erneut aufeinander. Nicht nur gegenseitiger Hass, sondern auch der Grund, wieso sie den Kampf austragen, trennt sie: Tommy ist Irak-Veteran und kämpft für die Familie eines verstorbenen Freundes, Brendan wiederum geht es um einen finanziellen Polster für seine verarmte Familie.

Jeder blutige Schlag ist in "Warrior" eine Metapher und eine Versinnbildlichung des seelischen Schmerzes, der in und an den beiden Brüdern nagt und der sich nun mit entfesselnder Wucht endlich Freiheit erkämpft.

Überraschend poetisch und feinfühlig erzählt, weiß man bis zum gewaltigen Finale nicht, zu welchem der beiden Protagonisten man halten soll – und welcher gewinnen wird. Edgerton und Hardy spielen und kämpfen sich die Seele aus dem Leib und sind dabei nuanciert genug, um die Grobschlächitgkeit des Sports feinsinnig und gefühlvoll wirken zu lassen, ohne pathetisch zu werden. Großes Erzählkino mit spannenden Twists, das den Körper zum Schauplatz noch größerer Gefühle macht.

