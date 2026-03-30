Die nächsten Ausgaben des Kochformats "Das perfekte Dinner" werden vom 30. März bis 2. April 2026 jeweils um 19 Uhr bei VOX ausgestrahlt. Das sind die Kandidaten und Menüs der kommenden Sendungen.

Hobbyköche aus einer Stadt oder einer Region stellen sich wieder der Koch-Challenge. Die Dinner finden diese Woche in Köln statt.

Das Menü von Alex (25) mit dem Motto: "Deftig süßer Traum unter den Lichtern des Kölner Doms"

Die VOX-Kochsendung "Das perfekte Dinner"

"Das perfekte Dinner" ging in seiner jetzigen Form erstmals am 6. März 2006 bei VOX an den Start. In anderen Ländern gibt es die Sendung ebenfalls, etwa in Großbritannien unter dem Titel "Come Dine With Me" und in Frankreich als "Un Dîner Presque Parfait".

Hobbyköche aus einer Stadt oder einer Region stellen sich der Koch-Challenge und wollen mit ihrem Menü bei den anderen Kandidatinnen und Kandidaten punkten. In jeder Episode wird einer von ihnen zum Gastgeber, am Ende bewerten die Gäste den Abend und geben Punkte von 0 bis 10. Wer am Ende der Woche die höchste Punktzahl auf dem Konto hat, nimmt die Siegerprämie mit nach Hause.

Neben den Köchen ist Sprecher Daniel Werner, der von Anfang an mit dabei ist, das Herzstück der Sendung, die 2007 beim Deutschen Fernsehpreis als beste Kochshow ausgezeichnet wurde. Mit seinen humorvollen und teils süffisanten Bemerkungen aus dem Off trägt er die Sendung mit.

Rezepte einzelner Gerichte aus der Kochshow bietet der Sender VOX auf seiner Webseite an.