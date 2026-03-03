Die Kochsendung "Das perfekte Dinner" feiert ihr 20-jähriges Jubiläum mit einer besonderen Themenwoche. Vom 2. bis 6. März 2026 (montags bis freitags um 19 Uhr, vorab auf RTL+) treten fünf ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den vergangenen zwei Jahrzehnten erneut als Gastgeber an. Unterstützt werden sie von professionellen Köchinnen und Köchen: Ralf Zacherl, Haya Molcho, Mario Kotaska, Graciela Cucchiara und Ali Güngörmüs stehen ihnen jeweils an einem Abend zur Seite. Welche prominente Unterstützung an welchem Tag zum Einsatz kommt, wird erst während der jeweiligen Folge bekanntgegeben. Wie gewohnt bewerten die Gäste am Ende jedes Dinners die Leistungen der Gastgeber. Der Wochengewinn von 10.000 Euro wird im Rahmen des Jubiläums an einen gemeinnützigen Zweck gespendet. Begleitet wird die Jubiläumswoche von Rückblicken auf 20 Jahre Sendungsgeschichte. In diesen zwei Jahrzehnten des beliebten Koch-Formats haben sich einige spannende Fakten angesammelt.

Die Köchinnen und Köche "Das perfekte Dinner" ging am 6. März 2006 an den Start. In anderen Ländern gibt es die Sendung ebenfalls, in Großbritannien wird oder wurde sie unter "Come Dine With Me" und in Frankreich unter "Un Dîner Presque Parfait" produziert. Fünf Hobbyköche aus einer Stadt oder einer Region stellen sich der Koch-Challenge und wollen mit ihrem Menü bei den anderen Kandidatinnen und Kandidaten punkten. In jeder Episode wird einer von ihnen zum Gastgeber, am Ende bewerten die Gäste den Abend und geben Punkte von 0 bis 10. Wer am Ende der Woche die höchste Punktzahl auf dem Konto hat, nimmt die Siegerprämie mit nach Hause. Insgesamt gab es laut VOX bereits 4.796 Gastgebertage und 1.124 Gewinnerinnen und Gewinner in der Kochsendung (Stand: Frühjahr 2026). Andre aus München war 2017 mit 84 Jahren der älteste Teilnehmer.

Die Bewerbung Ein Dreigängemenü für fremde Gäste zaubern, die eigene Küche zum Schauplatz einer TV-Sendung machen und am Ende vielleicht als Wochensieger dastehen? Tatsächlich kann sich jeder und auch jederzeit für die Kochshow bewerben, unter anderem über das Bewerbungsformular auf der Webseite von ITV Studios. Die Redaktion meldet sich dann, wenn eine Runde von "Das perfekte Dinner" in der jeweiligen Stadt oder Region geplant ist. Bevor es richtig losgeht, gibt es zunächst einen ausführlichen telefonischen Erstkontakt. Dabei werden sämtliche erste Fragen zum Ablauf des Castings und der Dreharbeiten beantwortet. Im ersten Schritt folgt dann ein rund einstündiges Telefoninterview mit einer Redakteurin oder einem Redakteur des Teams. Die Fragen drehen sich rund um die Person - vom Familienstand über den Beruf bis hin zu Hobbys, Leidenschaften und lustigen Anekdoten. Auch Allergien und Unverträglichkeiten werden abgefragt. Wer das Telefoninterview absolviert hat, bekommt per E-Mail einen Fragen-Leitfaden zugeschickt. Im sogenannten Videocasting nehmen die potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten kurze Clips auf, in denen sie die Redaktion mit in ihren Alltag und ihr Zuhause nehmen. Aus dem eingesendeten Videomaterial schneidet das Team anschließend aussagekräftige Castingvideos zusammen. Mit diesen werden die Bewerberinnen und Bewerber dann bei der Redaktion und beim Sender VOX präsentiert. Am Ende wird die finale Runde ausgesucht.

Das Essen und die Punkte In den 20 Jahren "Das perfekte Dinner" wurden 14.388 Gänge aufgetischt. Dabei konnten die Macher eine Entwicklung beobachten. "Es wird immer weniger Fleisch verwendet, oft wird vegetarisch gekocht, aber es werden auch mehr und mehr vegane Produkte gekauft und auch verarbeitet", erklärt Meike Hitzel, VOX Executive Producerin vom "perfekten Dinner" in einem Sender-Interview. Christiane Ruff, Geschäftsführerin von ITV Studios Germany, bestätigt: "Viele Kandidatinnen und Kandidaten kochen heute auf einem beeindruckend professionellen Level - sowohl handwerklich als auch kreativ. Besonders erfreulich ist, wie selbstverständlich vegetarische und vegane Küche inzwischen Teil der Sendung geworden ist." Die Hobbyköche vereint alle ein Ziel: Die Höchstpunktzahl abräumen. Das erste Mal 40 Punkte gab es 2006 in Bielefeld für Gewinnerin Dagmar. 32 Mal gab es bisher die volle Punktzahl, durchschnittlich triumphieren die Siegerinnen oder Sieger mit einer Punktzahl von 35. Insgesamt wurden über 135.000 Punkte vergeben.

Die Städte Die erste Sendung wurde 2006 in Köln gedreht. Die Stadt führt auch die Top-Fünf-Liste der Gastgeberstädte an, 67 Mal wurde dort gekocht. Dahinter folgen Berlin (62 Mal), Hamburg (55 Mal), München (43 Mal) und Düsseldorf (36 Mal). Nicht nur hierzulande wurde der Herd für das perfekte Menü angeworfen. Wien (elfmal), Mallorca (siebenmal), Graz (fünfmal), Zürich (viermal) und Amsterdam (dreimal) waren ebenfalls Gastgeberorte. Zudem wurde in weiteren Ländern wie Südafrika (Kapstadt), Italien (Mailand, Südtirol), Frankreich (Paris, Elsass), Irland oder Namibia gedreht. Des Weiteren gab es Spezial-Ausgaben wie "Das perfekte Promi Dinner im Schlafrock - Das Übernachtungs-Special", "Valentinstag-Special" oder "Das perfekte Dinner - Auf hoher See". Ein beliebtes Spin-off war "Das perfekte Promi-Dinner", das im August 2006 auf Sendung ging. Im April 2025 erklärte der Sender auf Anfrage von spot on news zum Ableger: "Derzeit sind keine neuen Folgen geplant."

Der Sprecher Neben den Köchen ist Sprecher Daniel Werner, der von Anfang an mit dabei ist, das Herzstück der Sendung, die 2007 beim Deutschen Fernsehpreis als beste Kochshow ausgezeichnet wurde. Mit seinen humorvollen und teils süffisanten Bemerkungen aus dem Off trägt er die Sendung mit.Laut VOX absolvierte Werner eine Ausbildung an der Westfälischen Schauspielschule in Bochum. Es folgten Theaterengagements, aber auch Rollen fürs Fernsehen. Als Sprecher arbeitet er auch für den WDR und leiht seine Stimme Krimi-Hörspielen.