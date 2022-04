"Das perfekte Dinner": Die lustigsten Pannen und coolsten Fakten

Früher hat man zusammen zu Abend gegessen, heute schaut man anderen beim Abendessen zu. Wobei, das mit "heute" kann man so nicht stehen lassen. Schon seit 6. März 2006 läuft bei VOX die Koch-Doku "Das perfekte Dinner" über die Bildschirme, schon damals wochentags um 19 Uhr.

Am Originalrezept hat sich auch 16 Jahre später nichts geändert: Nach wie vor blickt "Das perfekte Dinner" ambitionierten GastgeberInnen (beim regelmäßig stattfindenden Special "Das perfekte Promi-Dinner" sind es, wie der Name schon sagt, Promis) in die Kochtöpfe und in ihre eigenen vier Wände.