Das Sommerhaus der Stars 2025: Wie viele Folgen, wann ist Finale?
Staffel 10 von "Das Sommerhaus des Stars" lässt 2025 Jubiläumsstimmung aufkommen, wenn sich 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem "Kampf der Promipaare" stellen. Ihre Bleibe wurde leicht umgebaut und die Promis erwartet nun eine lauschige Laube. Außerdem hat sich das Preisgeld von 50.000 auf 75.000 Euro erhöht - vorausgesetzt, niemand greift zu einer Zigarette. Falls das Sommerhaus nicht rauchfrei bleibt, fällt die Gewinnsumme wieder auf den geringeren Betrag zurück.
Ob diese Bedingung alle erfüllen können, wissen wir noch nicht, aber dafür verraten wir euch hier den Episodenfahrplan.
Wie viele Folgen hat "Sommerhaus der Stars"-Staffel 10?
Die Jubiläums-Staffel des Reality-Formats umfasst insgesamt 10 Episoden und eine Widersehensfolge.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Die erste Folge einer "Staffel voller Konflikte, Allianzen und Ausraster" läuft am 16. September um 20:30 bei RTL - und schon am Mittwoch, den 17. September, zeigt der Sender die zweite Ausgabe (ebenfalls um 20:30). Danach geht es immer dienstags um 20:15 mit je einer Folge weiter.
Dadurch ergibt sich folgender Episoden-Fahrplan:
- 16. September: Folge 1
- 17. September: Folge 2
- 23. September: Folge 3
- 30. September: Folge 4
- 7. Oktober: Folge 5
- 14. Oktober: Folge 6
- 21. Oktober: Folge 7
- 28. Oktober: Folge 8
- 4. November: Folge 9
- 11. November: Folge 10 (Finale)
- 18. November: Wiedersehensfolge
Auf dem Streamingportal RTL+ steht Folge 1 bereits am 9. September zur Verfügung, Folge 2 folgt am 16. September und Folge 3 demnach am 17. September. Die frischen Episoden gibt es dann immer eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zu sehen.