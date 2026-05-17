50.000 Euro Preisgeld, ein Titel und ein Haus voller Kameras - das ist die Grundformel, die RTL seit Jahren zuverlässig in Beziehungsdramen verwandelt. Im Spätsommer 2026 startet "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" in eine neue Runde, und der Sender hat wieder eine bunte Mischung zusammengestellt: acht Paare, die kaum unterschiedlicher sein könnten - in Alter, Hintergrund und wohl auch in ihrer Belastbarkeit.

Besonders ins Auge sticht die Kombination aus TV-Kommissar Michael Naseband (60) und seiner 30-jährigen Freundin Shelly. Drei Jahrzehnte Altersunterschied - das ist selbst für das Sommerhaus ungewöhnlich. Ob das Paar die Sticheleien der Mitbewohner klaglos wegsteckt oder irgendwann zurückschlägt, dürfte zu den spannenden Nebenfragen der Staffel gehören. Rapperin Anita Latifi (30) zieht derweil mit Ehemann Fabrice (29) ein - als einziges verheiratetes Paar im Teilnehmerfeld eine weitere Besonderheit.