"Das Sommerhaus der Stars" 2026: Diese acht Paare sind dabei
50.000 Euro Preisgeld, ein Titel und ein Haus voller Kameras - das ist die Grundformel, die RTL seit Jahren zuverlässig in Beziehungsdramen verwandelt. Im Spätsommer 2026 startet "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" in eine neue Runde, und der Sender hat wieder eine bunte Mischung zusammengestellt: acht Paare, die kaum unterschiedlicher sein könnten - in Alter, Hintergrund und wohl auch in ihrer Belastbarkeit.
Besonders ins Auge sticht die Kombination aus TV-Kommissar Michael Naseband (60) und seiner 30-jährigen Freundin Shelly. Drei Jahrzehnte Altersunterschied - das ist selbst für das Sommerhaus ungewöhnlich. Ob das Paar die Sticheleien der Mitbewohner klaglos wegsteckt oder irgendwann zurückschlägt, dürfte zu den spannenden Nebenfragen der Staffel gehören. Rapperin Anita Latifi (30) zieht derweil mit Ehemann Fabrice (29) ein - als einziges verheiratetes Paar im Teilnehmerfeld eine weitere Besonderheit.
Zwischen Promistatus und Beziehungsprobe
Reality-Erfahrung bringen gleich mehrere Kandidaten mit. Nico Legat (28), der Sohn des Ex-Fußballprofis und Reality-Stars Thorsten Legat (57), kennt das Geschäft mit den Kameras - seine Freundin Laura Parrinello (26) ebenfalls. Hati Suárez (26) tritt gemeinsam mit Alexander Molz (30) an, der dem "Köln 50667"-Publikum seit Jahren vertraut ist. Und auch Anna (26) und Tano (25) sowie Michelle Daniaux (28) mit Freund Sandro (31) haben ihre Fernsehpräsenz bereits unter Beweis gestellt.
Etwas aus dem Rahmen fallen Sängerin Vanessa Neigert (33) und Künstler Giovanni Weisheit (32) - zwei Kreative, die dem Cast eine andere Energie geben könnten. Ähnlich ungewöhnlich: Rapper Ferry (30) und seine Freundin Kathy (29), die als Yoga-Lehrerin arbeitet. Was verbindet Rap-Bühne und Meditationsmatte? Das Sommerhaus in Bocholt-Barlo wird es herausfinden.
Beliebteste Reality des Jahres
Produziert wird die Sendung von Seapoint Productions. Bei den Reality Awards 2026 wurde das Format bereits als beliebteste Reality des Jahres ausgezeichnet - ein Beweis dafür, dass das Konzept seit 2016 nichts von seiner Zugkraft verloren hat. Zu sehen ist die neue Staffel im Spätsommer bei RTL sowie vorab auf RTL+.