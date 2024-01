Mit der Episode "Das Traumschiff: Lappland" (2022) brach das ZDF mit einer Tradition. Diese Episode der beliebten Langzeitreihe war die erste, die nicht an den drei angestammten Sendeplätzen - Weihnachten, Neujahr und Ostern - ausgestrahlt wurde. Stattdessen lief sie am Sonntag nach "Wetten, dass..?". 2023 wiederholte der Sender das Prozedere, wieder lief ein vierter "Traumschiff"-Film am Sonntag nach der legendären Samstagabendshow mit Moderator Thomas Gottschalk (73).

Und wie sieht es für 2024 aus - jetzt da "Wetten, dass..?" erstmal Geschichte ist? "Auch für dieses Jahr sind vier 'Traumschiff'-Ausgaben geplant", teilte die zuständige ZDF-Sprecherin auf Anfrage von spot on news mit. Nach der Neujahrsausgabe stehen somit noch drei Ausstrahlungen für das laufende Jahr an.