Dave Bautista durfte bei "Walking Dead" keinen Zombie spielen

Bald wird der Riese aus "Guardians of the Galaxy" als geldgieriger Söldner unter Zack Snyders Regie auf Zombies treffen. Doch in "Army of the Dead" legt sich Dave Bautista mit den Untoten eher an und wird wohl nicht selbst zu einem. In einem Interview mit "Empire" hat sich Bautista nun als Zombie-Fan geoutet und verraten, dass er gerne selber einen gespielt hätte.

Jahrelang hatte er dem Macher der Erfolgs-Serie "The Walking Dead" mit seiner Bitte in den Ohren gelegen. Er wäre gratis für einen Cameo-Auftritt zu haben gewesen, aber davon wollte niemand etwas wissen.

Die Begründung für diese Ablehnung war reichlich bizarr: Bautista sei mit einer Körpergröße von 1,98 zu groß für einen Zombie. Da werden selbst erfahrene Zombiologen gestaunt haben, denn weshalb sollte das Untoten-Virus Menschen mit knapp zwei Metern nicht befallen? Vielleicht haben die "Walking Dead"-Verantwortlichen da etwas mit dem empfohlenen Corona-Sicherheits-Abstand von zwei Metern durcheinandergebracht.