"Army of the Dead": Neue Bilder zu Zack Snyders Zombie-Heist-Movie

Nach dem Ausbruch des Zombievirus in Los Angeles macht sich eine Gruppe von Söldnern in die Quarantänezone auf, um dort einen großen Raubzug durchzuführen. Es hört sich also nach einer spannenden Verquickung von Horror- + Heist-Movie an. In den Hauptrollen werden neben dem schwergewichtigen Dave Bautista ("Guardians of the Galaxy") auch Ella Purnell, Ana De La Reguera undTheo Rossi zu sehen sein - und sogar Matthias Schweighöfer hat eine Rolle übernommen.

Nun hat das Film-Team auf "Entertainment Weekly" zwei exklusive Bilder veröffentlicht, die uns erste Eindrücke von dem Projekt verschaffen. Doch bereits im Vorjahr hatte das Projekt wegen eines nötig gewordenen Nachdrehs für Schlagzeilen gesorgt.