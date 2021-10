Nachdem sich mehrere Organisationen, Fans und Netflix-MitarbeiterInnen negativ zu der Show von Chappelle geäußert hatten, wandte sich Netflix-CEO Ted Sarandos in einem Brief an seine MitarbeiterInnen, wie "Variety" berichtete.

"Chapelle ist einer der beliebtesten Stand-Up-Comedians unserer Zeit und wir haben einen schon lange bestehenden Vertrag mit ihm. Sein letztes Special 'Sticks & Stones' war ebenfalls kontrovers, ist aber dennoch die am meisten prämierte Stand-Up-Comedy-Show. (...) Wir arbeiten hart daran, kreative Freiheit zu unterstützen – auch wenn das heißt, dass auf Netflix Inhalte sein werden, die manche als verletzend ansehen", so Sarandos. "The Closer" werde dementsprechend weiterhin auf der Plattform verfügbar sein.

Dennoch würde Netflix keine Inhalte erlauben, die zu Hass oder Gewalt anstiften, fuhr der CEO fort – "The Closer" würde diese Grenze aber eben nicht überschreiten.

"Stand-Up-Comedy existiert, um Grenzen zu sprengen. Manche finden diese Art von Comedy gemein, aber unsere AbonnentInnen mögen das und es ist ein wichtiger Teil unseres Streaming-Angebotes", erklärte Sarandos abschließend den Schritt, das Special weiterhin ausstrahlen zu wollen.

Diverse Lebensformen und die Repräsentation von Minderheiten seien natürlich trotzdem ein wichtiger Teil der Netflix-Inhalte, die man mit eigenen Produktionen wie "Sex Education" oder "Dear White People" abbilden könne und wolle.