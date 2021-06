"Crazy Rich Asians"-Regisseur äußert sich zu Whitewashing-Kritik

"Crazy Rich Asians"-Sequel in Planung

Dennoch gilt die Komödie als Meilenstein in der Repräsentation von AsiatInnen in der Filmindustrie. "Wir müssen mehr Filme machen. Es braucht mehr FilmmacherInnen, sodass nicht nur der eine Film repräsentativ ist", so Chu. Offenbar ist zumindest eine Fortsetzung seines Films geplant, wodurch alte Fehler ausgebessert werden können und Diversität zelebriert werden könnte.

Buchautor Kevin Kwan verriet nämlich gegenüber "Variety" Anfang Juni, dass sein Sequel "China Rich Girlfriend" von Warner Bros. in Planung ist.

Die Fortsetzung spielt zwei Jahre nach dem Ende von "Crazy Rich Asians" und erzählt die Liebesgeschichte von Rachel und Nick weiter.